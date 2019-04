Dronken bromfietser moet rijbewijs inleveren

Een bestuurder van een bromfietser was stomdronken (foto: @wijkagentenborsele (Instagram))

De bestuurder blies op het bureau 685 ug/l. Op de bromfiets is de limiet 0,2 promille, dus in feite nog niet één drankje. De agenten schuiven hun verbazing niet onder stoelen of banken: "We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, alcohol en verkeer gaan niet samen."

Het rijbewijs is ingevorderd.