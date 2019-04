Minderhoud tiende in wereldbekerfinale

Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy (foto: Orange Pictures)

Minderhoud baalde van de piaffe zegt hij op de website van de KNHS. "Dat was echt niet goed. In Londen gebeurde hetzelfde. Maar de laatste wereldbekerwedstrijden in Mechelen, Amsterdam en Den Bosch helemaal niet, toen piaffeerde hij gewoon goed door. Hij krijgt nu eerst een beetje rust en dan gaan we richting de observaties. Voor m'n gevoel kan er nog makkelijk een paar procent bij."

Vrijdag bij de Grand Prix haalde Minderhoud ook al de finale. Daarin werd hij achtste met een percentage van 75.326%. In 2016 won Hans Peter Minderhoud de wereldbeker met Glock's Flirt.