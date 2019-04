Wikipedia iets Zeeuwser geworden

Er worden schrijfweken gehouden om Zeeuwse pagina's aan te maken of informatie op bestaande pagina's aan te vullen. Er bleken namelijk maar weinig Zeeuwse wetenswaardigheden in de online-encyclopedie te staan.

Zelf aanvullen

Begin deze week was er bijvoorbeeld nog geen pagina van de Zeeuwse knoop op Wikipedia, maar inmiddels is die er wel. "Ik kijk er regelmatig op", aldus Johny van Hoeve. "Maar ik miste wat zaken en ik dacht al een tijdje: ik ga dat zelf gewoon aanvullen, maar ik wist niet hoe."

De pagina's van Wikipedia worden gecontroleerd door moderators; Wikipedianen genoemd. Gemiddeld is Wikipediaan 'Magere Hein' (die alleen onder zijn moderator-naam wil worden genoemd) zo'n tien tot twintig uur per week kwijt aan het checken van informatie in de digitale encyclopedie. "Het is een voordeel en tegelijk een nadeel dat iedereen iets kan schrijven", aldus de moderator. "Dat is het mooie van Wikipedia. Maar wat wel belangrijk is, is dat overal bronnen bij staan. Je mag natuurlijk niet zomaar reclame maken of iets schrijven dat niet klopt, dan halen we het er weer vanaf."