Honderden spullen ontdekt bij stelende Roemenen

archieffoto - Politie in actie tegen winkeldieven (foto: Omroep Zeeland)

De verdachten kwamen voor het eerst in beeld toen ze rond 15.45 uur betrapt werden op winkeldiefstal in een supermarkt aan de Mercuriusweg in Vlissingen. Het duo wist te ontsnappen met hun auto. De bedrijfsleider van de winkel belde de politie en gaf het kenteken van de auto door.

Klemgereden

Surveillerende agenten zagen dat de auto in Middelburg rijden en omdat het duo niet wilde stoppen werden ze klemgereden op de Torenweg. In de wagen lagen honderden spullen die zeer waarschijnlijk allemaal gestolen waren.

In de cel

De man en de vrouw zijn aangehouden op verdenking van diefstal en mobiel banditisme. Die term wordt gebruikt als er sprake is van internationaal rondtrekkende criminelen, die allerlei misdrijven plegen zoals winkeldiefstallen, inbraken, oplichting en zakkenrollerij.

Beide verdachten zitten vast en de auto en de gestolen goederen zijn in beslag genomen.