'Spookgoal' helpt Vlissingen aan zege

Spookgoal Krezo hielp Vlissingen in het zadel tegen Alphense Boys (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen en Alphense Boys begonnen matig aan de wedstrijd, maar de thuisploeg leek de openingstreffer te maken. Het zag de kopbal van Quincy Gooding op de paal belanden, waarna Alphense Boys even later de score opende. Bas van Zoest kopte een corner binnen. Tien minuten na rust bracht trainer Schouten twee verse spelers in; Wolff en Krezo kwamen voor Elkaddouri en Martien.

Spookdoelpunt

Diezelfde Krezo zou zichzelf in de 66e minuut een hoofdrol aanmeten. De middenvelder loste een schot dat via de netbeugel terug het veld in kwam en via de rug van de keeper het doel in caramboleerde. Dat de bal achter was geweest was arbiter Wassink echter ontgaan, en hij keurde het 'spookdoelpunt' goed. De spelers van Alphense Boys ontstaken in woede en na overleg met de grensrechter besloot Wassink de netten te controleren. Hij zag geen gaten en bleef bij zijn beslissing de treffer toe te kennen. Hierop liepen de bezoekers het veld af, waarna tot een afkoelingsperiode werd besloten.



Een klein kwartier later werd de wedstrijd hervat en nam VC Vlissingen het initiatief. Renzo Roemeratoe kwam na een knappe combinatie alleen voor de keeper. In eerste instantie stuitte hij nog op de Alphense sluitpost, maar de rebound vond het net wel. Zo wint Vlissingen voor de tweede maal op rij en lijkt het bezig aan een eindspurt om degradatie alsnog te ontlopen.

Scoreverloop

0-1 Van Zoest (27)

1-1 Van de Linden (66/ed)

2-1 Renzo Roemeratoe (71)



Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, Renzo Roemeratoe, Gooding, Elkaddouri (Wolff/54), Martien (Krezo/54), Weeda (Crucq/72), Abdenbi