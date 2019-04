Uitslagen amateurvoetbal 7 april

De sensatie was vandaag te vinden bij VC Vlissingen. De hoofdklasser won met 2-1 van Alphense Boys, maar de gelijkmaker van de thuisploeg had nooit mogen tellen. GOES speelde voor de eerste keer dit seizoen gelijk, het bleef bij UNA steken op 1-1. Sluis haalde ruim uit tegen Sluiskil en herpakt de koppositie in de vijfde klasse.