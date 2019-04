Tulpentoeristen naar Graauw voor de mooiste lentefoto's

Rood, paars, wit, oranje... Wie Graauw via de Zandbergsestraat uitrijdt, kan er niet omheen: lange rijen vol tulpen. Een prachtig plaatje en onweerstaanbaar voor wie van foto's maken houdt. Ook Annemiek Stallaart uit Ossenisse kon de verleiding niet weerstaan. "Gisteren waren we hier ook al, maar toen was het nog niet zulk mooi weer."

En dus togen ze vandaag voor de tweede keer - met de buurvrouw als fotograaf - naar de tulpenvelden. "Ze staan nu mooi in bloei en al die verschillende kleuren... We dachten: 'Hier kan je vast mooie lentefoto's maken!'"

Annemiek Stallaart poseert met haar familie voor de buurvrouw. (foto: Omroep Zeeland)

'Pas op voor de bloemekes!'

"Je kunt er hier ook makkelijk tussen lopen, zodat je de bloemetjes niet kapot maakt", zegt Stallaart. "Dat vind ik wel heel belangrijk, de boer heeft er toch hard voor gewerkt, dan moet je daar respect voor hebben." Een veld verder - tussen de paarse tulpen - poseert een stel Vlaamse kinderen. Ook deze mensen zijn alert. "Pas op voor de bloemekes Siebe!", waarschuwt een van de moeders.

Vlamingen poseren tussen de tulpen. (foto: Omroep Zeeland)

"We komen uit de buurt van Brussel", vertelt moeder Marleen Walckiers ondertussen. "Een uurtje rijden ongeveer", vult haar vriendin Annelies van Reepingen aan. Hebben ze in België dan geen tulpenvelden? Vertwijfeld schudden ze hun hoofd. "Nee, dat geloof ik niet", zegt Van Reepingen. "Maar het is de autorit waard hoor. Het is hier prachtig, we gaan hier een mooie foto voor in de woonkamer maken!"