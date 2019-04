Oproep: zet de gevaarlijkste verkeerssituaties van Zeeland op de kaart

Op een interactieve kaart van Zeeland kun je aangeven waar een gevaarlijke verkeerssituatie is, wat dat gevaar is en voor welke verkeersdeelnemer het vooral gevaarlijk is.

Kaart niet goed zichtbaar? Open in een nieuw venster.

Zoom in op de kaart van Zeeland en ga naar de plaats die je wilt aangeven als onveilig. Je kunt ook linksbovenin op een straat zoeken. Als de exacte plek in beeld is kun je die markeren. Kruis vervolgens aan waarom die situatie gevaarlijk is. Je kunt ook zelf de situatie toelichten.

Als je nog een eigen foto hebt van de verkeerssituatie kun je die bij je reactie plaatsen. Zie je al dat iemand een in jouw ogen gevaarlijke situatie op de kaart heeft gezet? Dan kun je stemmen op die reactie.

Het meldpunt voor gevaarlijk verkeerssituaties is een initiatief van databedrijf LocalFocus dat voor dit project samenwerkt met alle regionale omroepen. Op deze manier moet inzichtelijk worden welke situaties het gevaarlijkst zijn en welke verkeersdeelnemer het meest kwetsbaar is. De resultaten worden begin mei gepubliceerd.