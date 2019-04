Zeeland wordt wakker: stelende Roemenen, Wikipedia en gevaarlijke situaties

Winkeldief - archieffoto (foto: OZ)

Honderden gestolen spullen

Twee Roemenen worden verdacht van de diefstal van meer dan 600 goederen. Het tweetal werd klemgereden in Middelburg en zit vast.

Een handjevol mensen zitten druk te typen op de Zeeuwse schrijfmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Wikipedia-schrijfweken

Er worden Wikipedia-schrijfweken gehouden om Zeeuwse pagina's aan te maken of informatie op bestaande pagina's aan te vullen. Er bleken namelijk maar weinig Zeeuwse wetenswaardigheden in de online-encyclopedie te staan.

Twee fietsers gewond bij ongeluk in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Gevaarlijke situaties

Ken jij een onoverzichtelijke oversteekplaats, zie je vaak auto's te hard rijden waardoor fietsers gevaar lopen of is het kruispunt bij jou op de hoek van de straat gevaarlijk? Om een beeld te krijgen van de gevaarlijkste verkeerssituaties start Omroep Zeeland vandaag het meldpunt Onveilig Verkeer. De komende twee weken kunnen onveilige verkeerssituaties gemeld worden.

Een mooie lentedag in 's-Gravenpolder met pasgeboren lammetjes langs de rijdende stoomtrein (foto: Kristian de Winter)

Het weer:

Vandaag is de zon af en toe te zien. Maar op sommige plaatsen is het vanochtend eerst helemaal bewolkt of mistig. In de loop van de middag en vanavond kan een bui vallen. Het wordt 13 of 14 graden aan zee, 15 tot 17 graden elders in de provincie. Er is weinig wind.