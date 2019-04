Filmmaker blij met dubbele erkenning: jury en publiek kiest voor 'En ik van jou'

Beeld uit prijswinnende korte film 'En ik van jou' (foto: International Short Film Festival Middelburg)

Swaan is geraakt door het succes. "Ik was wel even heel erg trots, ja!" Zelf kon hij de prijzen niet in ontvangst nemen, omdat hij vanwege een nieuw filmproject in Los Angeles zit, maar hij hield wel zijn telefoon rond het tijdstip van de prijsuitreiking goed in de gaten. "En ineens kreeg ik een foto van producer met twee prijzen in zijn handen, dat was wel heel erg gaaf!"

'Dat doet iets met een filmmaker'

De dubbele prijs voelt voor hem vooral als erkenning. "Dat een idee dat begon bij jou erkenning en waardering krijgt. Dat mensen om je film lachen, maar ook geraakt worden. Als jouw werk mensen beweegt dan doet dat iets met een filmmaker."

Zijn volgende project is een lange speelfilm, dat ook weer over een gevoelig thema gaat. "Het gaat over een getrouwd stel dat hun kind kwijtraakt tijdens de zwangerschap."

Waargebeurd verhaal

Hij koos dat onderwerp op dezelfde manier als bij En ik van jou. "Bij En ik van jou kwam ik op het idee toen ik met vrienden aan het praten was over Alzheimer. Het is in feite een waargebeurd verhaal waar een vriend me over vertelde. Hij werkte op een alzheimerafdeling en vertelde dat er een stel was wat elkaar niet herkende, of hij haar wel maar zij hem niet of andersom, en dat er maar één keer gebeurd was dat ze elkaar herkenden."

De nieuwe film over een stel dat hun ongeboren kind verliest is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal. "Het idee voor de film is gebaseerd op ervaringen van een vriendin van mij. Het is een verhaal wat mij altijd heel erg raakte, net als het verhaal wat de basis vormde voor En ik van jou."

Maarten Swaan over dubbele prijs voor zijn korte film

In totaal werden er afgelopen weekend dertien prijzen uitgereikt, onder meer voor beste acteur en actrice, beste documentaire en beste animatie. Het International Short Film Festival Middelburg zoals het voluit heet werd gehouden in Kloveniersdoelen in Middelburg.

Gouden Zeester

Het is overigens niet de eerste keer dat de film in de prijzen valt. En ik van jou won eerder de Gouden Zeester 2018, de juryprijs van FilmstarZ. Dat is een tien maanden durend programma waarbij drie aanstormende regisseurs onder begeleiding hun eerste korte film maken. Swaan was een van drie drie en zijn korte film werd verkozen tot de beste van de drie.

De jury roemde vooral dat het zware thema Alzheimer zo licht werd gebracht. "Het is een ontroerend, schattig verhaal dat liefdevol en zorgvuldig is gemaakt. De film raakt je echt", is te lezen in het juryrapport.

