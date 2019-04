Verkeerschaos bij Dow tijdens ochtendspits, zelfs afrit afgesloten

Plaatsing nieuw logo DOW (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe Dow-gebouw op het Maintenance Value Park wordt op 24 april officieel geopend, maar vorige week ging de eerste ploeg alvast in het nieuwe kantoor aan de slag. In die eerste week vielen de verkeersproblemen nog mee, maar nu de ook de tweede ploeg er begonnen is, raken de toegangswegen naar het nieuwe kantoor overbelast, het logische gevolg: filevorming.

Afrit afgesloten

Iets voor 08.00 uur vanmorgen werd de afslag naar Terneuzen, voor het verkeer dat vanuit de Westerscheldetunnel komt, afgesloten om filevorming in de tunnel te voorkomen. Weggebruikers die uit de tunnel komen en via die afrit naar Terneuzen of naar het nieuwe Dow-kantoor willen, moeten daardoor kilometers omrijden richting het knooppunt Axelsche Gat/Sluiskiltunnel.

Naast Dow zitten er vestigingen van onder meer chemieconcern Trinseo en industriële dienstverleners Engie en Spie op het Maintenance Valuepark. De infrastructuur rondom het park is niet berekend op al die verkeersdrukte.

Eerst problemen in kaart brengen

De Provincie Zeeland heeft echter besloten om buiten de verkeersregelaars geen preventieve maatregelen te nemen. In plaats daarvan wil het dagelijks provinciebestuur eerst de problemen in kaart brengen en daarna pas maatregelen nemen.

Rond de zomer moet het onderzoek naar de verkeersproblemen en de mogelijke oplossingen afgerond zijn. Wanneer het besluit over de te nemen maatregelen genomen wordt en hoe lang de werkzaamheden daarna zullen duren is nog onbekend. Maar het lijkt erop dat verstoppingen op de toegangswegen naar het Maintenance Valuepark, zoals vanmorgen, voorlopig nog wel even een tijdje een terugkerend probleem zullen vormen.

