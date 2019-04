EUT, Heideroosjes, Mozes and the firstborn, PEER en Coely naar WeitjeRock

De Duts'n treden op bij Weitjerock, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Punkrockband Heideroosjes komt uit Limburg en is dit jaar met een reünietour bezig omdat de band dertig jaar bestaat. In 2012 zijn ze gestopt met optreden, maar dit jaar doen ze een beperkt aantal festivals aan in Nederland. Waaronder WeitjeRock. De band deelt het podium met de Vlaamse hiphopster Coely en de Vlaamse band Black Box Revelation.

PEER

Ook de mannen van de Zeeuwse band PEER staan voor de eerste keer op het podium in IJzendijke. Zij stonden eerder al op Vestrock en Concert at Sea. Daarnaast zijn ook EUT, Mozes and the firstborn, The Dawn Brothers, AAD, DJ Double D en Mr. T aanwezig. Eerder maakte de organisatie al bekend dat Dr. Lekrtoluv, The Amazons en Supergaand het IJzendijkse podium betreden op zaterdag 27 juli.