Het kost je zo'n 2.500 euro maar dan ben je wel windmolenmonteur

Ernst-Dick Meyjes die de minor bedacht is blij dat de proef klaar is. "Ze hebben allemaal geïnvesteerd door een dag vrij te nemen in de week en daar twintig dagen voor op te offeren. En wij hebben met Scalda ze klaargestoomd als windmolenmonteur."

'Gegarandeerd een baan in de wind'

Zelf vindt Meyjes het nu al succesvol. Hoewel op dit moment nog niet alle zeven een baan hebben wordt daar wel volop aan gewerkt. "We hebben met ze afgesproken dat ze als ze de opleiding voltooid hebben gegarandeerd een baan in de wind vinden. Dus dat betekent dat ze uiterlijk zes maanden na het afstuderen aan het werk moeten zijn in de wind."

Het is een theoretische opleiding. Dus je moet je voorstellen dat die jongens al ervaring hebben, zijn technisch geschoold en weten dus van de hoed en de rand. Alleen ze worden nu gefinetuned in het vak van windmolenmonteur.

Praktijkervaring

Dat betekent dat ze uitleg krijgen over turbines en alles wat met een windmolen te maken heeft. Ze leren om onderhoud uit te voeren aan de windbladen. Dat leren ze in die twintig weken. Maar praktijkervaring, dat zullen ze bij een windmolenbedrijf op moeten doen.

Omgeschoolde windmolenmonteur loopt over Vestasterrein (foto: Omroep Zeeland)

De opleiding kost acht- tot negenduizend euro. Daarvan betaalt de deelnemer 30 procent, gespreid over twee jaar. Dat komt neer op zo'n 2500 euro maar dan ben je wel volledig gecertificeerd windmolenmonteur en ben je, mits je sollicitatiegesprek goed gaat, verzekerd van een baan.

Veel windmolenmonteurs nodig

Want volgens Meyjes zijn er veel windmolenmonteurs nodig. "Naar schatting zo'n 700 monteurs voor Nederlandse offshore windparken. Dat zal in de komende jaren wel wat afnemen door technische mogelijkheden maar het blijft een substantieel onderdeel."

