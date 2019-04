Thomas Lina voelt zich thuis in Middelburg

Hoe komt een Brabander, via Amsterdam in Zeeland terecht?

"We waren op zoek naar een andere woonplaats. Het was nogal hectisch in Amsterdam. Ons zoontje werd ouder en die wilden we een wat rustiger plek geven om te leven. Tijdens een vakantie in Zeeland zijn we gaan kijken en we kwamen uit in Middelburg. Dat beviel ons goed. We hadden allebei het gevoel 'hier zouden we best wel eens willen wonen'. Het was een keuze die we op gevoel hebben gemaakt."

Als muzikant heb je een aardige staat van dienst

"Ik heb met bands gespeeld, in Rosemary's Sons. Eén van onze eerste singles was een duet met Ilse DeLange, Shine. Dat is een klein hitje geweest. Dat bracht ons veel goeds. We zijn gaan toeren, we hebben op Lowlands gestaan en speelden grote voorprogramma's door het hele land. Drie albums mee gemaakt. We zijn nog altijd vrienden."

Is deze EP je eerste soloplaat?

"Ik heb eind 2016 een solo-album uitgebracht. Daarop heb ik leuke reacties gehad. Ik ben doorgegaan met schrijven. Ik heb zelf het gevoel dat er groei in zit. Een laatbloeier? Voor mij klópt het; boven in m'n zolderkamer werken aan muziek. Ik vind het ook fijn om zo veel mogelijk zelf te doen. Dat past goed bij mij. Ook de teksten zijn vrij persoonlijke verhalen."

Ik heb ook het gevoel dat ik er wel klaar voor ben om in de zaal te staan met een toffe band." Thomas Lina - singer-songwriter

The Late Night Show, waar gaat dat over?

"Dat gaat over mijn slapeloze nachten. Maar de luisteraar mag natuurlijk ook gewoon z'n eigen interpretatie eraan geven. De laatste jaren heb ik veel wakker gelegen, dus heb ik hier maar een cryptische titel aan gegeven: een soort show die zich in je hoofd afspeelt. Ik moest vaak vroeg op staan. Tijd van gebroken nachten. Er komt dan uiteindelijk iets uit wat heel mooi is."

Wat zijn je toekomstplannen?

"Het is niet zo makkelijk om van de muziek te leven. Ik heb rechten gestudeerd en als docent recht gewerkt op een hogeschool de afgelopen 16 jaar. Daarnaast maakte ik altijd muziek. Ik ben nu even met m'n werk gestopt om me te focussen op de nieuwe plaat. Ik ga daarnaast wel werk zoeken. Maar ik ga door met schrijven. Ik heb ook het gevoel dat ik er wel klaar voor ben om in de zaal te staan met een toffe band. Nu probeer ik vooral de plaat te promoten. Je hoopt toch dat het ergens aankomt zo'n album."

