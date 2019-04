Koning Willem-Alexander opent windpark Krammer

De 34 windmolens van windpark Krammer op en rondom de sluizen van de Philipsdam, zijn al een tijdje klaar. In december 2018 werden de laatste puntjes op de i gezet. De windmolens leveren nu al stroom aan de huishoudens in de buurt.

"Eervol en een bekroning op het harde werk van velen", noemt directeur Monique Sweep van Deltawind de komst van de koning. Het windpark bij Bruinisse is het grootste burgerinitiatief van Nederland met vijfduizend leden.

Windpark Krammer in acht feiten

1. Er zijn 34 windmolens op en rondom de Krammersluizen bij de Philipsdam.

2. De windmolens leveren omgerekend genoeg stroom voor honderdduizend huishoudens.

3. Die stroom wordt voor 95 procent direct geleverd aan een consortium van Google, Philips, DSM en Nouryon (onderdeel van AkzoNobel)

4. Er ligt een kabel van 13 kilometer van de windmolens naar Middelharnis (Goeree-Overflakkee).

5. In totaal werkten 3.000 mensen aan het park.

6. Het project kostte 215 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd door de 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. De leverancier van de turbines, Enercon, brengt ook een deel van het geld in.

7. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland.

8. Het park ligt tussen drie natuurgebieden in: de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen.