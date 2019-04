Peter de Backer keert terug bij Dallinga

Peter de Backer in actie aan de biljarttafel (foto: Omroep Zeeland)

De Backer komt over van L&B Ledermode, dat op de vierde plaats staat in de eredivisie en op weg lijkt naar een plek in de play-offs om het landskampioenschap. In 2013 en 2014 behoorde De Backer tot de ploeg die landskampioen werd. Bij Dallinga vertrekken Jean Paul de Bruijn en Frédèric Caudron na dit seizoen voor een nieuwe Koreaanse bond (PBA). Dat is volgens de mondiale bond (UMB) niet toegestaan en daarom mogen ze geen wedstrijden meer voor Dallinga spelen.

Gisteren ging Dallinga met 6-2 onderuit tegen Team Eekhoorn. Jean Paul de Bruijn, Joey de Kok en Steven van Acker verloren hun partijen. Alleen Berry Dallinga wist zijn partij te winnen. De eredivisie duurt nog 2 speelronden. Alleen in theorie kan Dallinga nog de top-4, en dus de play-offs, bereiken.