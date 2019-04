Dankzij deze bemoste betonnen klomp staat Zeeland niet onder water

Het is een bijzonder gezicht als je in het Waterloopbos in de Noordoostpolder de Deltagoot tegenkomt: omringd door bomen en groen ligt een betonnen karkas van 240 meter lang, 5 meter breed en 7 meter diep in het water. In de jaren tachtig was het dé werkplaats voor ingenieurs die de Deltawerken ontwierpen. Nu is het een kunstwerk in ontwikkeling.