Rallycoureur Hoondert over kennismaking met golfsport: 'Ik ben voor mijn leven gediskwalificeerd'

Hoondert vertelt dat hij twee keer heeft gegolfd, maar een onverdeeld succes was dat niet. "Ik ben voor mijn leven gediskwalificeerd. Ik mag nooit meer meedoen", zegt hij lachend. "De greenkeeper zei moven jij. En nooit meer terugkomen. Ik word nog regelmatig uitgenodigd, maar ik hou het even zou. Misschien over een jaar of vijf, als ik gestopt ben met die andere toestand."

Morocco Desert Challenge

Met 'die andere toestand' bedoelt Hoondert het rallyrijden, want de komende tijd wacht voor hem weer een grote uitdaging. Hij doet mee aan de Morocco Desert Challenge en zal daar acht dagen lang door de woestijn rijden. Hoondert deed afgelopen jaren al mee aan onder anderen de Dakar Rally en de Africa Eco Race eb vertelt in de uitzending over ervaringen en indrukwekkende avonturen.

Kees Bal juicht in 1974 als hij de Ronde van Vlaanderen wint (foto: NOS)

Ronde van Vlaanderen

Indrukwekkend was ook de zege van Kees Bal uit Goes in de Ronde van Vlaanderen van 1974. 45 jaar na dato wordt Bal er nog altijd aan herinnerd. "Ieder jaar rond deze tijd. Dat verbaast me nog altijd, maar het is ook leuk." Bal vertelt in De Derde Helft het bijzondere verhaal rondom zijn overwinning. Na een conflict met Joop Zoetemelk besloot hij de dag voor de wedstrijd om niet in het rennershotel in Gent te slapen, maar op zijn fiets naar zijn moeder in Hoedekenskerke te gaan.

Job-Jan Simmelink (links) en Bas Post spelen met Grevelingenhout uit Bruinisse op het hoogste niveau van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Grevelingenhout

De golfers Bas Post en Job-Jan Simmelink vertellen over hun avontuur in de hoofdklasse. Dat is het hoogste niveau van Nederland. Simmelink en Post spelen voor Grevelingenhout uit Bruinisse in een team dat uit bijna alleen maar Zeeuwen bestaat. "Dat we ons daarmee tussen de beste 14 teams van Nederland hebben genesteld is best bijzonder", zegt Simmelink. Vorig jaar lukte het Grevelingenhout voor het eerst om zich te handhaven en nu staat de ploeg er na twee zeges in drie wedstrijden uitstekend voor. "Misschien kunnen we de play-offs om de landstitel wel halen", droomt Post.

