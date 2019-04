Behandeling witwaszaak HWS misschien niet dit jaar

Kapelse drugszaak opnieuw voor rechter (foto: Omroep Zeeland)

Lantaarnpalen inspecteren

Van de zeven verdachten kwam er maar één naar de rechtbank in Breda. Een regiezitting is ook grotendeels een formaliteit voordat de inhoudelijke zitting begint. Deze man heeft eerder niet geschikt met OM, omdat hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan. Hij beweert te zijn meegesleurd in een zaak waar hij naar eigen zeggen niets mee te maken had.

Hij zegt dat hij destijds namens zijn werkgever de opdracht kreeg om lantaarnpalen te inventariseren en dat hij dat uit moest besteden. Hij zag die opdracht als een mooie kans om het zelf te doen en zo wat bij te verdienen. Hij liet de rekening via HWS gaan, kreeg zijn geld en betaalde daar ook gewoon belasting over, zo is zijn verhaal. Hij snapt daarom niet dat hij hier zo in wordt meegetrokken.

Zijn advocaat vroeg of de zaak apart behandeld kon worden omdat het grootste deel van het zo'n 14.000 pagina's tellende dossier niets met zijn cliënt te maken heeft. Dat wil de rechtbank niet omdat ook deze man verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank wil de zaak in zijn geheel straks behandelen.

Geen agenten meer aan de deur

De officier van justitie kwam de verdachte wel op een ander punt tegemoet. De verdachte krijgt zijn oproepen vanaf nu per post en niet meer van een agent die bij zijn huis aanbelt. De politie is al meerdere keren aan zijn deur geweest, dat noemt hij erg vervelend, vooral omdat zijn kinderen het steeds zien. Een oproep per post is ook de standaardprocedure.

In november 2011 deed de politie een grote inval bij de Hoogwerkersservice (HWS) in Kapelle. Het bedrijf zou een dekmantel zijn geweest voor het witwassen van de opbrengsten uit de verkoop van drugs. Een paar jaar geleden gingen de 29 verdachten vrijuit na fouten van het Openbaar Ministerie. Zo had het OM lange tijd ontlastende informatie achtergehouden en was het niet meer duidelijk wanneer het onderzoek in deze zaak precies was begonnen. Zo'n beginpunt is belangrijk omdat je dan kan aantonen dat alle onderzoeksmethoden legaal waren en goed zijn ingezet. Om die reden werd het OM niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof in Den Bosch heeft de zaak later alsnog terugverwezen naar de rechtbank in Middelburg. Het Hof vond dat het OM zeker fouten had gemaakt, maar dat betekende niet dat het hele onderzoek de prullenbak in kon.

Tijdens het onderzoek werden in 2011 in totaal 29 mensen gearresteerd. Met 22 verdachten is een schikking getroffen. Voor de resterende zeven verdachten ging de zaak vandaag verder. Zij worden er van verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie.