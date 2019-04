Jongetje (3) aangereden door auto in Vlissingen

Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse (foto: HV Zeeland)

Vermoedelijk stak het jongetje zonder te kijken, tussen auto's door, de straat over. Het jongetje werd geschept door een 37-jarige automobilist. Het jonge slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is daar een nacht ter observatie gebleven. Over zijn toestand is niets bekend.

Speekseltest

"De schuldvraag ligt nog in het midden", verklaart een woordvoerder van de politie. "De toedracht moet nog onderzocht worden." Van de bestuurder van de auto is een blaastest afgenomen. De man had geen alcohol gedronken. Uit een speekseltest bleek dat de man sporen van THC in zijn speeksel had. THC is de werkzame stof in wiet en hasj.

Afgenomen bloed wordt opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. Daar wordt onderzocht of d eman nog onder invloed was van THC. De man kreeg een rijverbod van 24 uur.