Nieuwe schoolbibliotheek met honderden boeken en groep 4 wil alleen 'Dolfje Weerwolfje'

De oudste en de jongste leerling van de Prins Willem van Oranjeschool openden vanmiddag hun nieuwe schoolbibliotheek. Samen met de andere 380 basisschoolleerlingen vierden zij het met lekkere hapjes, een dans, liedjes en een voorleesmiddag. De nieuwe bieb werd dus gelijk in gebruik genomen.

Leesplezier vergroten

De school wil met de nieuwe bibliotheek het leesplezier van haar leerlingen vergroten en heeft daar verschillende manieren op verzonnen. Kinderen kunnen liggen lezen in de leeshoek, er is een verduisterde ruimte waar kinderen met hun zaklamp hun boek kunnen lezen en in de nieuwe bibliotheek liggen zitzakken waar de kinderen liggend in kunnen lezen.

"Ik ben er echt superblij mee, want in de klas hadden we alleen maar twee boekenrekken met een paar boeken en nu hebben we er lekker veel", vertelt Lars uit groep 4 terwijl hij met zijn favoriete boek Dolfje Weerwolfje op schoot zit. "Dat is iedereen z'n lievelingsboek hier, want het is zo lekker spannend."

We hadden maar een paar boeken, maar nu lekker veel!" Lars Frankvoort uit groep 4

Bibliotheekpas

Om er écht achter te komen hoeveel de basisschoolkinderen lezen, geeft de school ieder kind een bibliotheekpas. Met deze pas kunnen de kinderen de boeken uit de nieuwe bibliotheek lenen. De leerkrachten kunnen via het leensysteem zien hoe vaak hun leerlingen een boek uit de bibliotheek mee naar huis nemen en welke boeken dit dan zijn.

Kinderen van de Willem van Oranjeschool in Terneuzen genieten van hun boeken in de nieuwe schoolbibliotheek (foto: Omroep Zeeland)

Naast de sponsorloop van de leerlingen, heeft ook 'De Bibliotheek op School' gezorgd voor de realisatie van de leesruimte. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt dat kinderen met vijftien minuten op een dag lezen, duizend nieuwe woorden in een jaar leren.