'De Middelburgsestraat is echt gevaarlijk'

De Middelburgsestraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal jaren geleden is het kruispunt aangepakt, maar vooral voetgangers en fietsers ervaren het nog steeds als gevaarlijk. Auto's mogen er vijftig kilometer per uur, maar vaak wordt er harder gereden. "Ze vliegen hier soms als gekken", zegt een passant op haar omafiets. Fietsers moeten er voorrang verlenen aan het autoverkeer, maar scholieren lappen die regel vaak aan hun laars.

Voetgangers hebben wel voorrang, maar krijgen dat niet altijd van automobilisten. "Het valt mij altijd op dat Belgen en Duitsers altijd stoppen, maar Nederlanders rijden nogal eens door." Een mevrouw die met haar hondje een rondje aan het doen is, woont vlakbij en is zelf wel eens slachtoffer geweest. "Het liep gelukkig heel goed af, maar wat mij betreft worden er snel stoplichten neergezet."

Gevaarlijke punten melden

Ken jij een onoverzichtelijke oversteekplaats, zie je vaak auto's te hard rijden waardoor fietsers gevaar lopen of is het kruispunt bij jou op de hoek van de straat gevaarlijk? Om een beeld te krijgen van de gevaarlijkste verkeerssituaties is Omroep Zeeland vandaag gestart met het meldpunt Onveilig Verkeer. De komende twee weken kunnen onveilige verkeerssituaties gemeld worden.

Op een interactieve kaart van Zeeland kun je aangeven waar een gevaarlijke verkeerssituatie is, wat dat gevaar is en voor welke verkeersdeelnemer het vooral gevaarlijk is.