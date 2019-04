Landelijk Deltacongres komt naar Goes

Strand (foto: Lena Schreijenberg)

Het congres wordt donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes. Er worden zo'n 1500 deelnemers verwacht: mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken. Tijdens het congres wordt er onder andere gesproken over bijvoorbeeld droogte, verzilting en zeespiegelstijging.

Extremer weer

Volgens deltacommissaris Peter Glas staat Zeeland voor grote uitdagingen. "Met het veranderende klimaat en het extremer worden van het weer zijn de uitdagingen groot, zeker voor deze regio. Zorgen dat we een ramp voorblijven is voor deze regio - met 1953 in gedachten - een tweede natuur."

"Maar ook op het gebied van de zoetwateropgave is de Zuidwestelijke Delta erg actief", vervolgt Glas. " De Proeftuin Zeeland waar gekeken wordt naar innovatieve oplossingen om zelfvoorzienend te kunnen zijn, voor zoet water aanvoer en het tegen gaan van verzilting, is daar een mooi voorbeeld van."

Waterschap blij

Dijkgraaf Toine Poppelaars is blij met de komst van het Deltacongres. "Ik ben zeer vereerd met de focus op de Zuidwestelijke Delta, en in het bijzonder Zeeland. Daar komen specifieke wateropgaven bij elkaar, zoals waterveiligheid, zoet water en klimaatadaptatie. We staan te springen om dat voor de deelnemers op het Deltacongres te presenteren."