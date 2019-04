Op 120 meter hoogte vindt Mohamed zijn droombaan

Op het terrein van windmolenbouwer Vestas in Vlissingen-Oost kijkt de 23-jarige windmolenmonteur Mohamed zijn ogen uit. "Kijk hoe groot het is het is als je hier staat!" Hij heeft z'n opleiding afgerond en de sollicitatiegesprekken kunnen beginnen. Bij Vestas zou hij dan ook graag aan de slag gaan. "Absoluut, in de wind, op zee, op 120 meter hoogte dat is voor elke jongen een droom denk ik."

In de afgelopen vijf maanden heeft Mohamed Tabiee zich om laten scholen. Daarvoor moest hij één dag per week vrij nemen plus nog de studiekosten van om en nabij 2500 euro. Het was een behoorlijke investering en dan is hij er nog niet. "De twintig weken is een vooropleiding en het bedrijf waar je aan het werk gaat die leidt je dan verder op. Maar om binnen te komen heb je die twintig weken wel echt nodig."

Van dichtbij veel groter

In de sollicitatiegesprekken heeft Mohamed alle vertrouwen want hij kan niet wachten om op zee aan de slag te gaan. "Ik vind het echt prachtig. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Maar als je dan zo dichtbij staat is het veel groter dan je van afstand ziet. Ik zou er super graag op willen staan dat is echt één van m'n dromen"

