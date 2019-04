'Zonder opvolger ligt de club op z'n kont'

Johan Schijf is sinds 1997 competitieleider van ZVV De Bevelanden. Hij fungeert als 'oliemannetje' om alles in goede banen te leiden. Zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat er een scheidsrechter beschikbaar is. Hij is een van de 'oude rotten' waar ZVV De Bevelanden op drijft en houdt de competitie al sinds jaar en dag overeind.

Sinds begin van dit jaar krijgt Schijf daarbij ondersteuning van een andere vrijwilliger omdat hij gehinderd wordt door lichamelijke problemen. Hij heeft wel te kennen gegeven dat hij nog door wil gaan met zijn werkzaamheden als competitieleider.

Het 'Zeeuws Kampioenschap Recreatief Zaalvoetbal' is gehouden in twee zalen van Omnium sport & recreatie in Goes. Zaalvoetbalclub Toma uit Oost-Souburg won het toernooi.