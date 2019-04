Huisarts, kom naar Zeeland, je krijgt een gratis zomerhuisje

Strandhuisjes bij Koudekerke (foto: Jo Dingemanse)

De actie is bedoeld om de zomerdip bij huisartsenpraktijken in Zeeland op te vangen. Veel huisartsen willen dan op vakantie en tijdelijke vervangers zijn moeilijk te vinden.

Maar het is ook bedoeld om nieuwe huisartsen naar Zeeland te lokken voor langere tijd. De provincie kampt met een structureel tekort aan jonge huisartsen.

De 'vakantiedokter' kan goed de Zeeuwse collega's ontlasten. "En na 18:00 uur kan de vakantiedokter zelf genieten met het gezin van Zeeland", zegt Cora Hubrechsen van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie.

Met een ludieke actie moeten huisartsen gelokt worden

Met extra artsen wordt het behapbaar voor andere artsen. Volgens Hubrechsen hebben enkele huisartsen al laten weten interesse te hebben om in de zomer in Zeeland te werken.

116 jonge huisartsen gezocht

Dertig procent van de huisartsen in Zeeland is zestig jaar of ouder. Zij zullen de komende vijf jaar met pensioen gaan. Dat zijn 58 huisartsen. Maar omdat jonge huisartsen niet meer de ouderwetse zware baan van zestig uur in de week zien zitten, zijn per vacature eigenlijk twee tot twee-en-een-half huisartsen nodig. En dus moeten er meer dan 116 huisartsen voor Zeeland worden gevonden.

