Zeeland wordt wakker: huisartsen lokken, gouden speld en gestolen elektrische fietsen

Vlissingse strandhuisjes. (foto: Ria Brasser via Omroep Zeeland Flickr)

Huisarts, kom naar Zeeland!

'Huisartsen, kom in de zomermaanden juli en augustus in Zeeland werken. Dan krijg je er gratis een zomerhuisje bij voor partner en eventueel kinderen.' Die oproep doet de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie via social media.

Johan Schijf en zijn vrouw met het certificaat van de Gouden Speld. (foto: Omroep Zeeland)

Gouden speld

Competitieleider Johan Schijf heeft de gouden speld van de KNVB ontvangen voor zijn werk voor de zaalvoetbalcompetitie op de Bevelanden. Schijf kreeg de onderscheiding bij de prijsuitreiking van het Zeeuws kampioenschap recreatief zaalvoetbal.

Een van de elektrische fietsen. (foto: Politie Zeeland)

Gestolen fietsen in Duitsland gevonden

Gisterochtend bleken zes kelderboxen in de Paul Krugerstraat opengebroken te zijn. De fietsen die niet op slot stonden - acht elektrische fietsen - waren verdwenen. Zes mensen deden aangifte. Agenten startten een (buurt)onderzoek. Het spoor leidde hen al snel naar Duitsland.

Tulpen na een regenbui. (foto: Carla van Oosten)

Het weer:

Wolkenvelden trekken vandaag over Zeeland, maar vooral in het noorden van de provincie is er ook af en toe ruimte voor de zon, zeker later op de dag. Zeeuws-Vlaanderen maakt de grootste kans op een bui. De stevige noordoostenwind maakt het voor het gevoel fris. Het wordt 13 graden aan zee en 16 in het oosten van Zeeland.