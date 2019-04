'Niet meteen spuitje voor risicohonden'

De Nooijer vindt het heel oneerlijk dat de honden niet dezelfde kans krijgen als hun soortgenoten. De setting van een dierenasiel helpt de hoogrisicohonden niet. Het geblaf, het beton en steeds weer andere mensen voor hun neus zorgen dat de vaak gevoelige hoogrisicohond niet tot zijn recht komt. "De omgeving is niet ideaal", beaamt De Nooijer. "Het Big Smile Project wil een goeie omgeving creëren voor de honden om ze tot rust te laten komen en dan verder te kijken."

Een paar dagen mee naar huis

De hoogrisicohond krijgt bij het Dierenasiel Walcheren eerst de tijd om te wennen. Daarna wordt hem aangeleerd te wandelen met een muilkorf om en dan wordt de hond gepromoot in de hoop dat het asiel een baas voor hem vindt. Om de hond goed te leren kennen neemt De Nooijer ze soms een paar dagen mee naar huis. "In een huiselijk omgeving kun je beter zien hoe zo'n hond is", legt ze uit.

Een strik erom en de vlag uit!

Als zo'n lastig te plaatsen hond zijn nieuwe plek vindt, is dat een erg mooie dag voor de betrokken asielmedewerkster. "Dan doe je er een grote strik om en wil je de vlag uitgangen!" En dan belt ze na twee dagen hoe het gaat en vraagt ze om foto's of filmpjes en soms gaat ze zelfs even langs. Dat is dan voor haar een dankbaar einde van heel traject.

Dana de Nooijer helpt risicohonden aan een tweede kans (foto: Omroep Zeeland)

Dierenasiel Walcheren krijgt gemiddeld 150 honden per jaar binnen. Zo'n 25 daarvan zijn hoogrisicohonden. Dat zijn bijvoorbeeld Stafford Terriërs, Bulldogs en Rottweilers. Toch kan iedere hond volgens Dana de Nooijer een hoogrisicohond zijn, al is de schade bij een bijtincident bij de voorgenoemde honden wel groter dan wanneer een poedel het zou doen.

In andere asiels wacht een spuitje

De hoog-risico honden zitten gemiddeld langer in het asiel. Sommigen zitten er langer dan een jaar omdat ze lastiger een nieuwe baas vinden. "De honden zitten er langer dan makkelijker honden, en in andere asiels wordt er niet altijd op de nieuwe baas gewacht."

Het Big Smile Project Het Big Smile Project is nu nog onderdeel van de Stichting Dier en Project. Die stichting zet zich in voor mishandelde dieren en probeert ze na zorg weer te kunnen herplaatsen. Als dat niet kan, zoeken ze een permanente opvangplek voor het dier en dat is dan vaak op hun eigen terrein. Het Big Smile Project richt zich vooral op hoogrisicohonden. Ze willen ook voor deze honden een permanente opvanglocatie maken. Ook zouden de honden beter in aanmerking komen voor nieuwe baasjes als ze niet in asiels worden opgevangen. "Wat wij deze honden willen bieden is een plek waar ze tot rust kunnen komen zonder tijdsdruk, een veilige, rustige plek met een vaste vertrouwenspersoon en voldoende vrijheid en beweging om als uitlaatklep te dienen. Vanuit deze situatie willen we de honden op een eerlijke manier beoordelen wat betreft hun sociale vaardigheden naar dier en mens", schrijven de mensen achter het Big Smile Project.

