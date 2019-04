'Pas werktijden Dow aan om verkeerschaos te voorkomen'

Plaatsing nieuw logo DOW (foto: Omroep Zeeland)

Statenlid Nicole Heerkens van de VVD vindt dat er voor de korte termijn gekeken moet worden naar oplossingen. Ze vindt dat de werktijden aangepast moeten worden en ook suggereert ze dat werknemers meer zouden kunnen carpoolen. "Daarover moet de provincie in gesprek met Dow."

Inventarisatie

Het provinciebestuur wil eerst de problemen in kaart brengen en daarna pas maatregelen nemen. Rond de zomer moet het onderzoek naar de verkeersproblemen en de mogelijke oplossingen afgerond zijn. De VVD wil hier niet op wachten en vindt dat er nu actie ondernomen moet worden.

VVD: eerder actie om verkeerschaos Dow te voorkomen

Het nieuwe Dow-gebouw op het Maintenance Value Park wordt op 24 april officieel geopend, maar vorige week ging de eerste ploeg alvast in het nieuwe kantoor aan de slag. In die eerste week vielen de verkeersproblemen nog mee, maar sinds maandag de tweede ploeg is begonnen, raakten de toegangswegen naar het nieuwe kantoor overbelast. Dinsdagochtend was het in ieder geval in vergelijking met maandag minder filevorming, volgens een verkeersregelaar. "Maar nog wel te druk."

