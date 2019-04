Politieke crisis in Middelburg: motie van afkeuring tegen college

Ondanks eerdere toezeggingen blijkt dat het college geen onderzoek heeft gedaan naar alternatieve invullingen voor de Trekdijk. Andere opties behalve die van een bedrijventerrein zijn nooit serieus onderzocht. In een memo aan de raad schrijft het college vorige maand: "De gemeente heeft enkel het scenario bedrijventerrein onderzocht, informatie over eerder onderzochte scenario's is niet voorhanden."

Maar in de afgelopen jaren belooft het college van burgemeester en wethouders herhaaldelijk wèl alternatieven te zullen onderzoeken. En die blijken niet realistisch, schrijft het college aan de raad. Andere opties als een zonnepark, landbouw of woningbouw zouden niet kunnen of leveren niet genoeg op.

Oppositiepartijen ChristenUnie, Pvda, Groen Links, SP en D66 zijn ontstemd nu blijkt dat die alternatieven nooit grondig zijn onderzocht. De verontwaardiging is zo groot dat de partijen vandaag een motie van afkeuring indienen.

De partijen schrijven in de motie dat er geconstateerd moet worden dat in januari of in maart onzorgvuldige informatie is vertrekt over onderzoek naar alternatieven voor de Trekdijk. De motie "keurt de handelswijze van het college af". "Het niet zorgvuldig informeren van de raad moet het college aangerekend worden."

Fractievoorzitter Willemien Treurniet van de ChristenUnie zegt op de radio bij Omroep Zeeland dat het vertrouwen 'zeker' is geschaad. Ze hoopt dat het college dit aangrijpt om het vertrouwen terug te winnen. De motie van afkeuring is een signaal, bedoeld om aan te geven dat het dagelijks gemeentebestuur niet op deze manier moet omgaan met de raad en de burgers, zegt Treurniet. "Ik hoop dat we op een goede manier met elkaar verder kunnen gaan."

De motie wordt in de raadsvergadering van donderdag 11 april in stemming gebracht.

Hoofdpijndossier Trekdijk Het draait om het grootste hoofdpijndossier in de Zeeuwse hoofdstad: de Trekdijk. Op het stuk grond langs de Trekdijk, aan de rand van Nieuw- en Sint Joosland, langs de A58 moet een bedrijventerrein komen. Binnen de gemeenteraad en onder inwoners van Middelburg en Nieuw- en Sint Joosland is hier veel verzet tegen. Een bedrijventerrein tast het landschap aan en zorgt voor overlast in het dorp.

Maar de gemeente zit ermee in haar maag. De grond is in 2008 gekocht. Niet bebouwen kost de gemeente 7,3 miljoen euro aan aanschrijvingen, geld dat de stad nauwelijks kan ophoesten. Middelburg zit namelijk al flink in de financiële problemen. De stad heeft een schuld van 260 miljoen euro.

