Messiaanse gemeente in opkomst, maar zijn ze nou christelijk of joods?

Volgens Willem Dane van de Messiaanse gemeente in Sint Laurens zijn ze christelijk. "We geloven in Jezus als zoon van God. Een groot verschil met de joden. Wij willen echter terug naar wat er echt in de Bijbel staat en hoe de eerste christenen leefden en daarom vieren we bijvoorbeeld de sabbat."

Van zaterdag naar zondag

Zowel Willem Dane als André Duijzer van de Messiaanse gemeente in 's-Heer Arendskerke komen uit de reformatorische hoek, maar kwamen tot het inzicht dat veel van wat ze deden niet echt Bijbels was. "Ooit hielden de eerste christenen op zaterdag hun dienst. Maar door keizer Constantijn is dat veranderd. Hij wilde een duidelijkere scheiding tussen joden en christenen en besloot de zondag als rustdag in te stellen."

Geen kerst maar Chanoeka

André Duijzer ziet dat er in de loop der eeuwen allerlei heidense gebruiken de kerk zijn ingeslopen. "Wij vieren geen kerst. We kunnen nergens in de Bijbel vinden dat dit moet, terwijl er een heleboel feesten wél genoemd worden die niet gevierd worden! Wij vieren rond kerst Chanoeka."

Messiaanse gemeenten beginnen hun dienst met het blazen op de sjofar (foto: Omroep Zeeland)

Dat er binnen korte tijd twee Messiaanse gemeenten zijn opgericht in Zeeland, is volgens beide mannen geen toeval. Willem Dane: "Je ziet in Nederland, maar ook wereldwijd, een groei in het Messiaanse denken. Er is een stroming in beweging gekomen die onderzoekt of bepaalde gewoonten van de kerk eigenlijk wel op Bijbelse gronden gebaseerd zijn."

Straks 150 stoelen bezet

Beide gemeenschappen zijn nu nog erg klein. In 's-Heer Arendskerke komen wekelijks tien tot vijftien mensen naar de sabbatsdienst. In Sint Laurens zijn dat er wat meer, rond de veertig. Willem Dane is er van overtuigd dat Zeeuwen de weg naar de Messiaanse gemeente zullen weten te vinden. "De 150 stoelen van de kerk in Sint Laurens zijn nu nog niet bezet, maar ik geloof dat dit gaat gebeuren."