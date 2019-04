'Deltacongres kan extra geld opleveren'

Het kan mogelijk extra subsidie opleveren: het Nationaal Deltacongres. Het congres met honderden ambtenaren, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven is dit jaar in Goes. Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars werd dat wel eens tijd, omdat het congres meestal elders in het land werd gehouden zoals in Arnhem, Zwolle en Leeuwarden.