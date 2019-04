Helft Zeeuwen wil meer informatie over afvalscheiding

Afvalinzameling (foto: Omroep Zeeland)

Fons Potters van de Vereniging Afvalbedrijven is niet verbaasd over de uitkomsten. "Je hebt afval, je gooit het weg en het is uit je beeld." Toch is het volgens hem heel belangrijk dat we beter weten wat er met ons afval gebeurt: "Soms worden dingen weggegooid die niet weggegooid moeten worden, maar nog heel waardevol zijn. Bij het weggooien moet je een gevoel hebben; weten wat er mee gebeurt."

Misverstanden

Een veel gehoord misverstand is dat al het ingezamelde afval toch op de grote hoop terecht komt, en dat alle moeite dan voor niets is. Absoluut niet waar volgens Potters. Toch is het opvallend dat in heel veel gemeenten het systeem voor de inzameling anders is, en dat zaken die in de ene gemeente gescheiden wordt ingezameld, in de andere gemeenten bij het restafval mag. Potters: "Het is inderdaad heel jammer dat dat in alle gemeenten anders is. Het zou veel beter zijn als daar één uniform systeem voor is. Maar gemeenten zijn daarin autonoom."

Wel geeft hij aan dat het gescheiden aanleveren altijd voordelen heeft: "Als plastic van tevoren gescheiden wordt, heeft dat het voordeel dat het veel beter opnieuw te gebruiken is omdat het niet vies wordt bijvoorbeeld." Ook zijn er grondstoffen die helemaal niet achteraf gescheiden kunnen worden zoals papier en GFT-afval.

Zeeland loopt achter

In 2020 mag er nog maar 100 kilo restafval per persoon worden weggegooid. Voor Zeeland is die uitdaging heel groot omdat er hier, net als in een aantal andere provincies in het westen van het land nog gemeenten zijn waarbij gemiddeld nog 300 kilo wordt ingezameld per persoon. "Om dat te bereiken, zijn er echt maatregelen nodig." Als voorbeeld wordt Hulst genoemd waar de grijze bak nog maar eens in de vier weken wordt opgehaald in plaats van elke twee weken. "Dan moet je wel beter gaan scheiden."

betonnen afvaldepots voor klein chemisch afval (foto: Omroep Zeeland)

Afvalalfabet

In de gemeente Reimerswaal is op dit moment een 100-100-100-actie bezig waarbij de honderd deelnemende bewoners voor honderd dagen proberen om honderd procent van hun afval te scheiden. Ook wethouder Jaap Sinke doet mee: "Ik ben er echt heel enthousiast over gewonden. Wij gebruiken nu het afvalalfabet." Het afvalalfabet is een lijst waar alle afvalproducten op staan en waar ze weggegooid moeten worden. De gemeente doet mee om te laten zien dat het mogelijk is om het restafval flink te beperken. Sinke: "We moeten ook eigenlijk niet over afval spreken, maar over grondstoffen. Je kunt heel veel opnieuw gebruiken."

Luister hieronder naar het complete interview in de Zeeuwse Kamer: