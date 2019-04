Zeeuwse hoogaarzen vliegend door de lucht het water in

"Het is heel bijzonder dat we ze nog hebben, ze kunnen onderhouden en ermee kunnen varen", vervolgt Sturm die onder meer verantwoordelijk is voor de coördinatie van het onderhoud. De historische houten zeilschepen - zo'n duizend stuks in totaal - werden tot zo'n vijftig jaar geleden voornamelijk gebruikt in de Zeeuwse visserij. Tegenwoordig zijn er nog zo'n twintig over en zijn de achttien ton wegende schepen via Stichting Behoud Hoogaars te huur voor de pleziervaart.

Zo'n dertig vrijwilligers hebben sinds afgelopen november, toen de hoogaarzen weer binnen waren, hard gewerkt om de schepen weer in topconditie te krijgen. Ze zijn onder meer geschuurd en opnieuw in de lak gezet. Ook zijn de masten geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Verder zijn onder meer kleine reparaties uitgevoerd aan het houtwerk. De komende dagen zijn de mannen van de stichting nog druk bezig om de schepen helemaal klaar te stomen voor een paar mooie maanden in het water.