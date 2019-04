Oemoemenoe speelt niet meer tegen The Bassets en krijgt overwinning

De afgelaste wedstrijd tussen Oemoemenoe en The Bassets is door de rugbybond omgezet in een reglementaire 30-0 overwinning voor de Middelburgers. De tegenstander uit Sassenheim kon op 30 maart geen team op de been brengen en is nu bestraft met een nederlaag. Daardoor stijgt Oemoemenoe naar de tweede plaats in de Plate.