Vakantiehuis voor waarnemende huisarts: 'Het is een schot in de roos'

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie plaatste gisteren een oproep op social media aan huisartsen buiten de provincie. Cora Hubrechsen: "We zoeken waarneming in de maanden juli en augustus. Om de huisartsen te trekken bieden we vakantiehuizen aan waar de waarnemende huisartsen met hun gezin gedurende een paar weken kunnen verblijven. Ze kunnen dan werken en vakantie vieren. "

Realistisch

Voor de arts uit Eindhoven, die liever nog even anoniem blijft totdat alles rond is, is het aanbod een schot in de roos. "Waarnemen in Zeeland in de zomer wil ik al langer maar vind maar eens een plek waar je met je hele gezin kunt verblijven midden in het hoogseizoen. Dat dat nu geregeld is, maakt dat het realistisch wordt om te komen."

Tekort

Hubrechsen heeft haar oproep speciaal gericht op jonge huisartsen die nog geen eigen praktijk hebben. "We hopen natuurlijk dat ze het hier zo leuk vinden en hier uiteindelijk blijven hangen." Op lange termijn heeft Zeeland een tekort van meer dan honderd huisartsen. Hubrechsen: "Nu is het nog te behappen maar we willen onze eigen huisartsen ook hun verdiende vakantie gunnen. Daarbij hebben de toeristen in Zeeland ook recht op zorg als dat nodig is en dat willen we kunnen blijven bieden."

Of de Eindhovense arts zich hier mogelijk gaat vestigen behoort nog tot de mogelijkheden: "Ik sluit niks uit. Ik kom eerst met mijn man en kinderen naar Zeeland deze zomer en dan zien we weer verder. "

