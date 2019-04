Kilometerheffing in Vlaanderen van de baan

Het plan dat automobilisten per gereden kilometer moeten betalen in Vlaanderen is van de baan. Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft het voorstel voor kilometerheffing ingetrokken. "Ik stel vast dat hiervoor geen politiek draagvlak bestaat, ook niet bij de bevolking." zei hij tegen de Vlaamse omroep VRT.

In België werd in 2016 rekeningrijden voor buitenlandse vrachtwagens ingevoerd. Minister Weyts is er altijd voorstander van geweest om ook bestuurders van personenauto's te laten betalen voor het gebruik van de Vlaamse wegen. "Heel de wereld rijdt over onze wegen." zei hij. "Het zijn enkel de Vlamingen die daarvoor betalen. Je kan er zo tenminste voor zorgen dat mensen die over onze wegen razen meebetalen."

Altijd betalen

Vanuit Nederland, en zeker vanuit Zeeuws-Vlaanderen, is steeds fel geprotesteerd. De kilometerheffing zou voor Zeeuws-Vlamingen betekenen dat ze helemaal hun regio niet uitkunnen zonder te betalen. Ofwel via de top van de Westerscheldetunnel ofwel via de kilometerheffing in Vlaanderen.

In Vlaanderen zelf is het debat over kilometerheffing de laatste tijd ook hoog opgelaaid. Minister Weyts heeft daaruit de conclusie getrokken dat hij geen medestanders meer heeft en daarom heeft hij het plan ingeslikt. "Ik ga niks door de strot rammen", zei hij in het VRT-programma Terzake. En "In de politiek doe je niets alleen."

