Hier kun je de profrenners in de Scheldeprijs zien

Het parcours van de Scheldeprijs 2019 gaat weer grotendeels door Zeeland (foto: Organisatie Scheldeprijs)

Net als vorig jaar verzamelen de profploegen die meedoen aan de Scheldeprijs in Terneuzen. Vanaf tien uur zullen de bussen arriveren op het Stadhuisplein. Daar kunnen handtekeningenjagers en mensen die uit zijn op een leuke foto hun lol op, want zoals bij de meeste wielerrondes kunnen de fans zich tussen de deelnemers en hun ploegen begeven. Even verderop, op de Markt, worden de renners vanaf 11.05 uur gepresenteerd aan het publiek. Daar zullen de favorieten kort geïnterviewd worden, waarna ze zich op gaan maken voor de start. Die is om 12.15 uur pal naast het Stadhuisplein.

Westerscheldetunnel dicht

Dit is de officieuze start, want de eerste 14,5 kilometer wordt geneutraliseerd gereden. Eerste een stukje door Terneuzen en dan door de Westerscheldetunnel richting Borssele. Daardoor zal de Westerscheldetunnel voor het verkeer van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland tussen 12.00 en 13.00 uur zo'n drie kwartier afgesloten zijn.

Zeeuwse plaatsen

Bij het uitrijden van de Westerscheldetunnel is de officiële, vliegende start en rijdt het peloton zo'n 135 kilometer boven de Westerschelde door Zeeland langs Vlissingen, Nieuwdorp, Middelburg en Veere naar Noord-Beveland. Daarna wordt doorgereden naar Goes, Wemeldinge, Yerseke en Krabbendijke. Bij de Bathsebrug rijdt het peloton Zeeland uit en wordt via een stukje Noord-Brabant naar België gereden, waar Schoten de traditionele finishplaats is.

Scheldeprijs 2019

Verwachte doorkomsttijden in Zeeland Officieuze start Terneuzen 12.15 uur Officiële start Westerscheldetunnelweg 12.43 uur 17 kilometer Nieuwdorp (Langeweg) 13.06 uur 29 kilometer Middelburg (Turfkaai) 13.23 uur 41 kilometer Veere (Vrouwenpolderseweg) 13.40 uur 50 kilometer Kamperland (Sint Felixweg) 13.51 uur 65 kilometer Kortgene (Kortgeenseweg) 14.13 uur 82 kilometer Goes (Westhavendijk) 14.35 uur 96 kilometer Wemeldinge (Steldijk) 14.55 uur 108 kilometer Yerseke (Molendijk) 15.10 uur 120 kilometer Krabbendijke (Van der Haveweg) 15.26 uur 135 kilometer Bath (Bathsebrug) 15.48 uur

Klik hier voor het gedetailleerde parcours van de Scheldeprijs.

Jakobsen

De winnaar van vorig jaar, Fabio Jakobsen uit Heukelum komt zijn titel verdedigen in de Scheldeprijs. Hij is de kopman in de ploeg van Deceuninck-Quick-Step. Vorig jaar kwam de zege van Jakobsen nog enigszins als een verrassing, maar hij heeft inmiddels status als internationaal topsprinter.

Fabio Jakobsen won vorig jaar de Zeeuws getinte Scheldeprijs (foto: ANP)

Uitdagers

Zijn voornaamste uitdager op papier is Pascal Ackerman. De Duitser rijdt voor Bora-HansGrohe. Andere bekende namen die morgen over de Zeeuwse wegen fietsen zijn vijfvoudig winnaar Marcel Kittel (Team Katusha Alpecin), oud-wereldtopper André Greipel van Team Arkea en Max Walscheid van Sunweb. Net als Ackerman allemaal Duitser. De pas 22-jarige Noor Kristoffer Halvorsen van Team Sky is een groot sprinttalent. Hij zou misschien voor een verrassing kunnen zorgen.

Brian van Goethem (foto: Lotto-Soudal)

Er staat ook één Zeeuw aan de start van de Scheldeprijs. Brian van Goethem uit Philippine komt in actie voor zijn nieuwe ploeg Lotto-Soudal.

Klik hier voor de volledige deelnemerslijst.

Liveblog

De Scheldeprijs is via een liveblog op onze website vanaf 11.00 uur live te volgen. Verslaggever Mark Rijk praat je via Omroep Zeeland radio de hele dag via flitsen uit de koers bij. De finish wordt rond kwart over vijf verwacht in het Belgische Schoten.