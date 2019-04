Onderwijs en bedrijfsleven én Schouwen-Duiveland maken front

Het convenant is ondertekend om de samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en overheden kracht bij te zetten. Om zo te komen tot een arbeidsmarkt op Schouwen-Duiveland waar 'voor zoveel mogelijk inwoners een plek is en die bijdraagt aan het versterken van de economie en innovatiekracht op het eiland'. Zo gaat Scalda op Schouwen-Duiveland leerlingen opleiden bij bedrijven, en niet op school.

Zeeland als hotspot

De WrX Road Show is een initiatief van de provincie Zeeland en Zeeland Business, in samenwerking met de Zeeuwse vacaturebank en het UWV. Het doel is om samen met bedrijven, overheden en scholen Zeeland neer te zetten als 'hotspot om te wonen, te werken en te recreëren'. Later dit jaar volgt er nog een Road Show in Zeeland en een evenement in de Machinefabriek in Vlissingen.

Cheque mobiliteit

Voormalig minister-president Jan Peter Balkenende sprak in Zierikzee de aanwezigen toe. Eerder op de dag reikte hij een cheque van 10.000 euro uit aan het mobiliteitsplatform SD Op Weg. Die organisatie zoekt naar nieuwe vormen van vervoer op Schouwen-Duiveland. Zodat inwoners en toeristen gemakkelijk van A naar B kunnen, voorzieningen bereikbaar blijven en kernen leefbaar.