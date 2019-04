Ombudsman: veruit de meeste klachten over Sabewa

Bij de Zeeuwse Ombudsman die klachten over de overheid behandelt is in 2018 minder vaak geklaagd dan het jaar ervoor, blijkt uit het jaarverslag. Sabewa dat voor overheden belastingen int blijft wel met voorsprong de instantie waarover het meest wordt geklaagd. Opvallend is ook de toename van klachten over de integriteit van bestuurders.