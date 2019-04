Zeeland wordt wakker: kilometerheffing Vlaanderen, minder klachten Ombudsman en Scheldeprijs

Grensovergang (foto: OZ)

Toch geen kilometerheffing

Het plan dat automobilisten per gereden kilometer moeten betalen in Vlaanderen is van de baan. Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft het voorstel, volgens hem is er geen draagvlak voor invoering van de kilometerheffing.

De Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge (foto: Omroep Zeeland)

Klachtenregen bij Ombudsman

De Zeeuwse Ombudsman heeft in 2018 meer dan 200 klachten gekregen. Over kwijtscheldingen van belastinginner Sabewa Zeeland werd het meest geklaagd.

Scheldeprijs komt door de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Scheldeprijs

De Scheldeprijs gaat voor het tweede jaar op rij van start in Terneuzen. Het peloton profwielrenners koerst daarna 135 kilometer door Zeeland op weg naar de eindstreep in Schoten (B). Veel liefhebbers hopen dat de wind voor een spectaculair wedstrijdverloop gaat zorgen.

Colijnsplaat (foto: Ronnie Verrijzer)

Het weer

Zonnig en fris, vanmiddag wordt het een graad of 11. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, 6 Beaufort.