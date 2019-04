Grensrechter geweerd van voetbalvereniging na kopstoot aan supporter

Grensrechter (foto: Pixabay)

De 43-jarige man gaf de kopstoot vorige week woensdag op het voetbalveld in Koudekerke tijdens een wedstrijd van meisjes onder de 15 jaar. Kritiek van een Terneuzense supporter over een beslissing van de scheidsrechter, schoot bij de grensrechter in het verkeerde keelgat.

Beoordeling ligt bij KNVB, politie en justitie

Niet alleen wordt de man toegang ontzegd tot het sportcomplex en de kantine, de assistent-scheidsrechter mag ook geen activiteiten meer verrichten in de begeleiding van teams van VCK. Eventuele financiële schade die VCK hierdoor oploopt zal op de assistent-scheidsrechter worden verhaald.

In een schriftelijke mededeling benadrukt het bestuur dat de assistent-scheidsrechter geen lid is van VCK en dat de beoordeling van het incident aan de KNVB, de politie en justitie wordt overgelaten.

Aangehouden voor mishandeling

De man werd vorige week na de wedstrijd aangehouden in zijn woning voor mishandeling. Agenten hebben dezelfde avond op het voetbalveld het slachtoffer en enkele getuigen gehoord.

