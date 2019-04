Lees terug: Waaiers, een aanval van de enige Zeeuw, maar Scheldeprijs eindigt in massasprint

Rond 12.15 uur ging de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse wielerklassieker, van start in Terneuzen. De renners reden geneutraliseerd door de Westerscheldetunnel en vervolgens via ondermeer Middelburg, Veere, Kamperland, Kortgene, Goes en Yerseke naar België. Lees in ons liveblog wat er vandaag allemaal gebeurde in en rond de koers.