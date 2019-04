SVRZ legt 6.500 zonnepanelen op zorglocaties

Zonnepanelen op een dak in Vlissingen. (foto: Anne-Marie van Iersel,)

De zonnepanelen worden bekostigd met een subsidie van het Rijk. SVRZ verwacht de investering binnen vijftien jaar terug te verdienen. "Iedere euro die we investeren, komt weer terug", zegt Rocco Rentmeester, hoofd huisvesting en onderhoud bij SVRZ. "Deze zonnepanelen gaan zo'n 25 jaar mee. Ze leveren straks 1,6 miljoen kWh per jaar op, die energie hoeven we dan niet meer in te kopen."

Elektrische auto's

Naast zonnepanelen plaatsen, wil SVRZ dit jaar nog starten met het wagenpark over te schakelen naar elektrische auto's en het plaatsen van laadpalen. Ook worden op zes locaties de gasgestookte cv-installaties omgebouwd tot hybride of all-electric installaties.