Arduin-cliënten krijgen opleiding tot schoonmaker bij Roompot

Acht Arduincliënten starten in juni met de opleiding van een jaar op park Hof Domburg. Twee dagen in de week leren ze het vak in de praktijk. Daarnaast krijgen ze ook nog een dagdeel klassikaal les, bijvoorbeeld over hygiëne en de omgang met klanten. De studenten hebben een baangarantie voor twaalf uur per week.

'Iedereen moet mee kunnen doen'

"Net als Arduin vinden wij dat iedereen uit de maatschappij mee moet kunnen doen", zegt CEO Jurgen van Cutsem van Roompot Vakanties. "Via deze opleiding kunnen wij zeer gemotiveerde mensen helpen zich te ontwikkelen." Roompot Vakanties ontvangt voor het project geen subsidie. De acht cliënten zullen als volwaardig personeelslid aan de slag gaan, met dito salaris.

Bestuurder Gerton Heyne van Arduin ziet het leertraject als een goede aanvulling in de mogelijkheden voor cliënten. "Onze cliënten willen graag aan de slag, echt iets bijdragen aan de maatschappij. Met dit nieuwe programma kunnen we de keuzemogelijkheden voor hen vergroten." Het is niet de eerste keer dat Roompot Vakanties en Arduin samenwerken. Op verschillende parken werken cliënten in het onderhoud, zowel facilitair als groen.