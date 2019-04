Vlissingen gaat strijd aan met zeespiegelstijging en krijgt daar een half miljoen voor

Wethouder Sem Stroosnijder (SP) (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen krijgt 475.500 euro aan zogenoemde SARCC-subsidie, een Europese subsidiepot voor klimaatproblemen van kuststeden. De gemeente legt 320.000 euro eigen geld in. Met dit geld wordt onderzocht hoe Vlissingen de zeespiegelstijging het hoofd kan bieden. Er wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, de TU Delft, de HZ en andere Europese kuststeden.

Boulevard ophogen

"We moeten oplossingen vinden voor de dijkverzwaring die hier nodig is", zegt wethouder Sem Stroosnijder (SP). "We gaan nu nadenken over hoe de openbare ruimte aangepast moet worden." Daarbij zullen allerlei oplossingen worden bekeken. Tijdelijke oplossingen, zoals schotten. Maar ook het ophogen van de boulevard bijvoorbeeld.

De Coosje Buskensstraat loopt als een goot de stad in (foto: Omroep Zeeland)

Bij heel hoog water kan ook de bebouwing als waterkering dienen. Dan fungeren de onderste verdiepingen van de huizen op de boulevard als zeewering. "En bij laag water kunnen de auto's dan gewoon weer de boulevard op om te genieten van het mooie weer", aldus Stroosnijder.

Het hele gebied tussen de boulevard, de Spuikom en de Aagje Dekenstraat wordt onderzocht. De wethouder: "We hebben nu nog geen pasklare oplossing, maar we hebben nu wel het geld om er over na te denken."