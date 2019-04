Dieven stelen in één nacht zes gps-systemen; boeren voor tienduizenden euro's gedupeerd

Een John Deere. (foto: Adrie Gideonse)

"Het is nu de derde of vierde keer in twee jaar tijd dat hier in de buurt gps-systemen worden gestolen", zegt Koen van de Voorde van Vervaet Landbouwmechanisatie in Biervliet. "John Deere is een wereldwijd merk, overal ter wereld wordt dat systeem gebruikt. Die schurken kunnen wat dat betreft in korte tijd geld verdienen door de gps-systemen door te verkopen." Het bedrijf waarschuwt zijn klanten op Facebook voor de 'inbrekersbende'.

Waar gebruiken boeren zo'n gps-systeem voor? "Simpel gezegd: vroeger moesten boeren bij het zaaien, kunstmest strooien, oogsten... zelf hun trekkers besturen", legt Koen van de Voorde uit. "Tegenwoordig weet het gps op welk perceel ze rijden. Op die manier kan een boer heel exact strooien, zaaien of op een specifieke plek bemesten."

"Een tijdje terug werden er zelfs drie systemen bij één klant ontvreemd, dan praat je dus over 60.000 euro schade." Ook nu zijn er bij één boer twee systemen gestolen. Van de Voorde: "Boeren werken hard voor hun centen, ze investeren veel. Zuur dat juist zij dan gedupeerd worden door dit soort roof."

"De dieven moeten gisteren in de gaten hebben gehouden waar ze moesten zijn", zegt een van de getroffen boeren, die hoopt dat de politie met camerabeelden uit de omgeving aan de slag gaat.