Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen is Vlaamser dan ooit

De openingsfilm is de Vlaamse film Trio van Bruno van den Broecke met in de hoofdrollen Matteo Simoni en Ruth Beeckmans. Cast en crew zijn aanwezig bij de première in Terneuzen.

De meeste films die te zien zijn op het festival zijn uitgezocht door filmkenners René Mioch en zijn Vlaamse evenknie Roel van Bambost. Ook directeur Jan Doense van Film by the Sea in Vlissingen mocht tien films selecteren voor het festival. Hij koos onder meer voor de spraakmakende documentaire 'They shall not grow old' van Peter Jackson.

Vlaamse films

Tijdens de editie van dit jaar staat de Vlaamse film extra in de schijnwerpers. De speelfilms van onze zuiderburen bereiken maar mondjesmaat de Nederlandse bioscopen en het festival wil daar graag verandering in brengen.