Meer dan 140 wielrenners zorgen voor files bij de Westerscheldetunnel

De wielerwedstrijd Scheldeprijs startte vanochtend in Terneuzen en eindigt vanmiddag in België. De profwielrenners reden vanaf de start door de Westerscheldetunnel naar Midden-Zeeland. De politie zette hierdoor een uur lang de wegen af.

Verrast

Sommige mensen waren erg verrast en wisten, ondanks duidelijk vermeld, niets van de blokkade af. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is wel erg vervelend want zo meteen sta ik in Amsterdam weer in de file.", klaagt één van de vele langzaam rijdende bestuurders.

Na een tijd wachten in de file begon het verkeer rond 13:00 uur weer op gang te komen. In de tunnel werd een snelheid van 80 km/per uur geadviseerd, die werd echter niet gehaald. De wegen stonden nog te vol met vracht- en autoverkeer.

Files bij de Westerscheldetunnel door afsluiting Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)