Politie doet extra onderzoek dodelijk ongeluk Goes

Twee doden bij ongeluk Goes (foto: HV Zeeland)

Omwonenden zijn door de gemeente Goes via een brief op de hoogte gebracht. De weg is van 19.00 tot 03.00 uur vanaf rotonde Admiraalsplein tot en met de rotonde Kazerneplein volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook de spoorwegovergang Kloetingseweg is dan niet te gebruiken. Volgens de brief doen de politie en het NFI onder meer 'rijproeven en ander aanvullend onderzoek'.

Twee dodelijke slachtoffers

Eind oktober kwamen een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend in de Van de Spiegelstraat om het leven. Ze zaten samen op één fiets toen ze werden aangereden. Door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht.

De verdachte had vier keer te veel gedronken. Hij was toen 19 jaar en had al een strafrechtelijk verleden in het verkeer. De nu 20-jarige automobilist heeft een tijd in voorarrest gezeten, maar mag onder strenge voorwaarden zijn zaak sinds 3 april thuis afwachten.

Verder verloop rechtszaak

Morgen kijkt de rechtbank naar de stand van het onderzoek bij de volgende pro-formazitting. Een inhoudelijke behandeling, waarbij de strafeis bekend wordt, start op z'n vroegst tegen de zomer. Bij die behandeling worden de resultaten van het aanvullende onderzoek meegenomen.

